Pnrr: Fedriga, se Regioni non coinvolte si rischia flop

(ANSA) - TRIESTE, 23 OTT - "Se le Regioni non saranno coinvolte rischiamo un flop e non vorremmo che questa vicenda si trasformasse in un gioco in cui colui il quale rimane con il cerino in mano è quello che si prende le responsabilità. Noi vogliamo prenderci le nostre responsabilità ma vogliamo avere il tempo e le informazioni per poterlo fare". Lo ha detto il presidente della Conferenza Regioni, Massimiliano Fedriga, intervenendo alla trasmissione radiofonica Sabato anch'io su Radio1.

"Come Conferenza delle Regioni e io come presidente - ha proseguito Fedriga - abbiamo mandato al Governo più volte, anche la scorsa settimana, delle sollecitazioni. Abbiamo bisogno di chiarimenti, cioè di sapere con estrema trasparenza e rapidità come vengono spese queste risorse perché noi non abbiamo chiarezza di come i diversi ministeri vorranno spendere i fondi.

Chiarezza nelle tempistiche e negli obiettivi".

In merito ai bassi tassi di vaccinazione e al contrario gli alti numeri di diffusione del Covid in Fvg, Fedriga ha detto "Tutto il Nord Est storicamente è meno sensibile ai vaccini, con bassi tassi". Ma nel caso Covid "le coperture sono elevate e le stiamo ampliando il più possibile" non solo come Fvg ma anche come sistema regioni. Secondo il presidente della Conferenza, "c'è una frangia radicale no vax su cui temo abbiamo pochi strumenti di convinzione, ma tanti si sono avvicinati a questi per paura, perché magari è stato detto loro che il vaccino è pericoloso, e questi dobbiamo convincerli" (ANSA).