Mannoia, la mia "versione" con filosofia e senza quote

Leggerezza ma anche argomenti più forti e impegnativi, tanta musica ma anche comicità e filosofia.

Un programma ogni volta diverso e rilassato che prende spunto dallo storico Almanacco del giorno e vedrà tanti amici e colleghi che si alterneranno nel racconto. E' così che Fiorella Mannoia presenta il suo nuovo programma "La versione di Fiorella" che andrà in onda dal 25 ottobre, in seconda serata su Rai3, ogni lunedì, giovedì e venerdì.

"L'idea l'ho proposta io. Ho anche scoperto - spiega l'artista - che pur puro caso l'Almanacco ha esordito proprio il 25 ottobre del 1976. Noi racconteremo quello che è successo in un determinato giorno e come relazionarlo al presente, come siamo cambiati con tanti spunti di riflessioni e ovviamente la musica".

Tanti gli ospiti, amici e colleghi, che si alterneranno con lei nel programma (a cominciare da Caparezza "che è la mia passione e va poco in tv" e poi Sigfrido Ranucci, Gennaro Esposito, Willie Peyote, Fulminacci, Claudio Santamaria) ci saranno due presenze fisse: "Uno - dice - è un giovane comico, Stefano Rapone, con cui ci siamo piaciuti da subito, è una comicità totalmente diversa da quello a cui siamo abituati... E poi Ilaria Gaspari, scrittrice e filosofa. I filosofi sono spesso uomini e non giovanissimi, lei è giovane, bella e simpatica e quindi ho fatto subito il suo nome per il programma. Gli argomenti si alterneranno: da quelli più leggeri, come il World Pasta Day che si celebra il 25 ottobre, a quelli più forti come la morte del maratoneta etiope Abebe Bikila (sempre il 25 ottobre, nel 1973), che divenne campione olimpico correndo senza scarpe e fu un personaggio importantissimo a livello sociale".

Non si può non parlare un po' anche di Sanremo su cui la Mannoia dice di "non sapere ancora nulla". A chi le chiede se, dopo le esperienze in tv, ha mai pensato alla conduzione del festival risponde: "Devo dire la verità: oggi come oggi non escludo niente. Ad esempio di fare l'attrice non mi passava neanche come ipotesi lontanamente possibile. Eppure Michele Placido mi ha chiamato per "7 Minuti" e l'ho fatto. Anche di fare la tv non era nei miei pensieri, eppure me lo hanno proposto e mi sono buttata e l'ho fatto".