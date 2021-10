Erdogan caccia 10 ambasciatori occidentali, anche Usa

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - I 10 ambasciatori occidentali in Turchia che avevano firmato un appello per la liberazione del filantropo anti-Erdogan Osman Kavala, detenuto da oltre 4 anni, saranno dichiarati "persona non grata". Lo ha annunciato lo stesso presidente turco. Tra i diplomatici coinvolti ci sono i rappresentanti di Stati Uniti, Francia e Germania. (ANSA).