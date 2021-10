Birmania: Onu, 'truppe si radunano a nord, temiamo atrocità'

(ANSA) - NEW YORK, 23 OTT - L'Onu teme "crimini di massa" in Birmania in seguito al dispiegamento massiccio di truppe al nord del paese. "Dobbiamo essere pronti a delle atrocità ancora più numerose", ha detto Tom Andrew, il relatore speciale dell'Onu per i diritti umani in Birmania, sottolineando come le tattiche usate dalla giunta ricordano quelle usate dalle forze militari prima degli attacchi contro i Rohingya nel 2016 e nel 2017.

(ANSA).