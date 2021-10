Stoltenberg, sforzi Ue su difesa non siano doppione Nato

(ANSA) - BRUXELLES, 22 OTT - "Accolgo con favore i maggiori sforzi dell'Ue in materia di difesa. La Nato chiede da molti anni agli alleati europei di investire di più e di fornire maggiori capacità di alto livello. Ma questi sforzi non dovrebbero duplicare la Nato.

Servono più capacità, non nuove strutture". Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al termine della ministeriale Difesa a Bruxelles "La nostra alleanza transatlantica rimane il fondamento della nostra sicurezza - ha aggiunto - E l'Europa e il Nord America continueranno a essere forti insieme nella Nato, mentre affrontiamo un mondo più competitivo". (ANSA).