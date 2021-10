Salvini, centrodestra ha dovere di essere unito

(ANSA) - PALERMO, 22 OTT - "Chi critica, chi bisticcia e polemizza, sbaglia. L'obiettivo della Lega è unire, federare, in un centrodestra unito. Ho chiesto a Berlusconi e Meloni di incontrarci già la prossima settimana. Il centrodestra ha il dovere di essere unito e compatto per vincere prima in Sicilia e poi a livello nazionale". Così il leader della Lega Matteo Salvini, a Palermo.

"Il Centrodestra troppo litigioso e diviso non va bene: siamo qui per unire, non pretendere, non imporre. Voglio un 2022 per la Lega memorabile, epocale", ha aggiunto Salvini. (ANSA).