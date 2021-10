L'omaggio di Berlusconi a Merkel, un portafortuna d'antiquariato

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - È un oggetto d'antiquariato portafortuna l'omaggio che Silvio Berlusconi ha regalato alla cancelliera tedesca uscente Angela Merkel durante il loro incontro di ieri a Bruxelles, prima del Summit del Ppe. Era un pezzo della collezione del leader di Forza Italia, che lo aveva acquistato dieci anni fa da un noto antiquario e in questa occasione ha voluto privarsene donandolo a Merkel, con l'augurio che gli possa portare fortuna per il resto della sua carriera.

La cancelliera ha accolto con il sorriso l'omaggio, corredato da un biglietto, come si vede in una foto pubblicata su Twitter dalla senatrice azzurra Licia Ronzulli, che ha accompagnato l'ex premier all'appuntamento assieme al coordinatore nazionale del partito, Antonio Tajani. (ANSA).