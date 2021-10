Fi:Gelmini,agisco nel centrodestra ma rivendico nostro ruolo

(ANSA) - NAPOLI, 22 OTT - "La nostra azione di svolge all' interno di Forza Italia, e dentro il centrodestra, ma si tratta di affermare la specificità del nostro ruolo". Così il ministro per gli Affari regionali Maria Stella Gelmimi, in un intervento al convegno dei giovani di Confindustria a Napoli.

"È quello che il presidente Berlusconi ha fatto in questi anni "- ha aggiunto Gelmini collegata in web con la Stazione Marittima - il populismo non tira più e non ci possiamo rassegnare alla percentuale davvero preoccupante di italiani che si sono rifugiati nell'astensione".

"Sono convinta - ha concluso il ministro per gli Affari regionali- che attraverso un confronto franco e leale al nostro interno FI possa e debba ritornare protagonista nel centrodestra . Non si tratta di litigare con Salvini o Meloni, ma di rivendicare specificità del ruolo che abbiamo". (ANSA).