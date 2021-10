FI: Mulè, la linea la detta Berlusconi, nessun altro

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Il vero problema è se quanto dicono i tre ministri è in linea con quanto dichiara Berlusconi e quindi con la linea di Forza Italia. In una giornata per giunta, quella di ieri, dove il presidente Berlusconi a Bruxelles per il vertice del Ppe ha riaffermato ancora una volta la centralità della sua figura politica e istituzionale. È lui che detta la linea di Forza Italia, non ci può essere nessun altro". Lo dichiara il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè ospite de 'L'aria che tira' in onda su La7.

"Sbagliano - ha aggiunto - perché consciamente o inconsciamente stanno facendo il gioco di chi vuole dividere il centrodestra che nasce, invece, da un principio fondante che è l'inclusione e non dall'esclusione, come letto stamane in alcune interviste". (ANSA).