Maltempo: salgono a 150 le vittime in India e Nepal

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Salgono a 150 le persone morte dopo che le forti piogge hanno provocato inondazioni improvvise in due stati indiani - Uttarakahand e Kerala - e in parti del Nepal. Lo riporta la Bbc.

In Uttarakhand, il più colpito, si sono registrate almeno 52 vittime e decine di dispersi, tutte le scuole sono state chiuse e abolite le cerimonie religiose. Altre 39 persone hanno perso la vita nel Kerala e 77 in Nepal. Migliaia gli sfollati che sono stati messi in salvo, oltre 1.600 le case distrutte o danneggiate.

Secondo il servizio meteorologico indiano la pioggia dovrebbe scemare nei prossimi giorni. (ANSA).