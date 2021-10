Fn: Letta, nessun passo indietro su richiesta scioglimento

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Non vi è alcun passo indietro sulla nostra richiesta di sciolgiemnto di Forza Nuova. Lo dico con la massima chiarezza possibile rispetto a fantasiose interpretazioni che leggo in giro". Così Enrico Letta su twitter sulla decisione di ieri di trasformare in odg del centrosinistra la mozione per chiedere lo scioglimento di Fn. (ANSA).