Berlusconi a Bruxelles per il summit del Ppe

(ANSA) - BRUXELLES, 21 OTT - "In volo verso Bruxelles per partecipare al Summit del Ppe. Finalmente ritorniamo in presenza!". Così su Instagram il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi che partecipa oggi al summit del Partito popolare europeo che precede il Consiglio europeo.

Anche il coordinatore Fi Antonio Tajani dice su twitter: "In viaggio con il Presidente Berlusconi. Direzione Bruxelles per il summit del Partito Popolare Europeo". (ANSA).