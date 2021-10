Pechino 2022: fiaccola olimpica in Cina, cerimonia di benvenuto

(ANSA) - PECHINO, 20 OTT - La fiamma olimpica è arrivata in Cina in vista dei Giochi invernali di Pechino 2022, dopo la cerimonia dell'accensione tenuta in Grecia e oscurata dalle proteste in difesa dei diritti umani.

La capitale cinese, destinata a essere la prima sede al mondo a ospitare i Giochi estivi e invernali, ha visto i preparativi contrassegnati dalle misure di prevenzione contro la pandemia del Covid-19 e dalle richieste di boicottaggio a causa della violazione dei diritti nel Paese, che negli ultimi anni ha visto i gruppi di attivisti concentrarsi principalmente sullo Xinjiang e sul destino della sua minoranza uigura di fede musulmana.

Pechino ha in programma in mattinata una cerimonia di benvenuto per la fiamma presso la Torre Olimpica della capitale, dove sarà esposta al pubblico prima di partire per un tour espositivo e promozionale.

Sono circa 2.900 gli atleti, in rappresentanza di 85 Comitati olimpici nazionali, attesi a sfidarsi ai Giochi che si terranno dal 4 al 20 febbraio prossimi. (ANSA).