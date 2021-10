Mosca, Talebani riconosciuti quando rispetteranno promesse

(ANSA) - MOSCA, 20 OTT - La possibilità di un riconoscimento internazionale del movimento talebano è stata sollevata durante i colloqui di Mosca. Lo ha detto Zamir Kabulov, l'inviato presidenziale russo per l'Afghanistan e direttore del secondo dipartimento asiatico del ministero degli Esteri.

"Naturalmente è stata sollevata, non può essere altrimenti.

Tutti hanno notato, compreso il nostro ministro degli Esteri, che ad un certo punto accadrà. Ma accadrà quando i Talebani cominceranno ad essere all'altezza della maggior parte delle aspettative della comunità internazionale in materia di diritti umani e di inclusività", ha detto Kabulov, citato da Interfax.

