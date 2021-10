Lettera Cav a Fi, scelgo Barelli come successore Occhiuto

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, ha inviato una lettera ai deputati azzurri riuniti in assemblea per designare Paolo Barelli come successore di Roberto Occhiuto alla presidenza del gruppo.

Sestino Giacomoni, l'altro candidato alla presidenza del gruppo di Forza Italia alla Camera, si ritira dunque dalla corsa. La decisione del deputato arriva dopo la scelta di non procedere a voto segreto. Il mio doveva essere un nome per unire il gruppo - avrebbe detto nel corso del suo intervento - e non per dividere. Quindi per salvaguardare l'unità scelgo di ritirarmi. (ANSA).