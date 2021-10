Giustizia: Conferenze Pm solo se autorizzate da Procuratore

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Le Conferenze stampa dei Pm nel corso delle indagini potranno svolgersi solo se autorizzate dal Procuratore della Repubblica "con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano".

Lo prevede il parere al decreto legislativo sulla presunzione di innocenza, depositato nelle commissioni GIustizia di Camera e Senato dai relatori, Enrico Costa e Andrea Ostellari, al termine di una riunione di maggioranza. La scorsa settimana la maggioranza si era spaccata su un precedente parere che non era stato votato. Il parere verrà votato nel pomerigigo in entrambe i rami del Parlamento. (ANSA).