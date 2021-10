Whirlpool: Orlando, garantiremo continuità per lavoratori

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Abbiamo lavorato con il Mise per verificare la congruità di una soluzione che può essere più o meno ravvicinata nel tempo. Ci sono variabili, la prima è capire le disponibilità di Whirlpool di accompagnare questo percorso.

Come ministero ci facciamo carico di garantire continuità in funzione della soluzione che si va definendo" per "evitare che ci sia un vuoto" e si assume "un impegno a garantire continuità occupazionale e scongiurare licenziamenti". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro del Lavoro Andrea Orlando, al tavolo sulla vertenza Whirlpool al Mise. (ANSA).