Sanremo Giovani, in 711 verso l'edizione 2022

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Sono state oltre 700 le domande di partecipazione arrivate sul tavolo di Amadeus e della Commissione musicale per 'Sanremo Giovani': nel dettaglio, sono 649 i cantanti singoli (270 donne e 379 uomini) a cui vanno aggiunti 62 gruppi. A guidare la classifica delle regioni di provenienza degli Artisti giovani è il Lazio con 119 richieste di partecipazione, seguito dalla Lombardia (104) e, nella divisione in macroaree, è dal Sud - isole comprese - che è arrivato il maggior numero di iscrizioni (242) seguito dal Nord (229) e dal Centro (209).

Trentuno, invece, quelle pervenute dall'estero. "E' un nuovo inizio e a tutte le ragazze, i ragazzi e ai gruppi musicali che si sono iscritti a Sanremo Giovani - dice Amadeus - vanno il mio in bocca al lupo e un grazie speciale, per il doppio impegno che si sono assunti: quello di preparare un brano inedito per Sanremo Giovani e un altro con il quale sognare il palco del Festival. Ora, come in passato, sarà un'impresa affascinante selezionare i brani più belli: il cammino verso il Teatro Ariston è iniziato. D'ora in poi saranno musica e testi a riempire le nostre giornate lavorative". Le audizioni dal vivo degli Artisti giovani si terranno l'8 novembre nella sede di Rai Radio in Via Asiago. I 30 candidati prescelti si esibiranno di fronte alla Commissione Artistica che dovrà fare le proprie valutazioni e a questi si aggiungerà di diritto il vincitore del Festival di Castrocaro, Simo Veludo. Al termine delle audizioni, poi, saranno scelti 8 tra gruppi e artisti a cui si aggiungeranno in altri 4 provenienti da Area Sanremo. (ANSA).