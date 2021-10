Manovra: Conte, reddito rifinanziato e migliorato

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Il reddito di cittadinanza di certo non si cancella, anzi viene rifinanziato e cambiato in meglio".

Lo afferma Giuseppe Conte su fb chiarendo che i 5 stelle si stanno battendo "per mettere più soldi in tasca ai lavoratori intervenendo sul cuneo fiscale". (ANSA).