Ecuador: stato di emergenza contro violenze per la droga

(ANSA-AFP) - ROMA, 19 OTT - Il presidente ecuadoriano Guillermo Lasso ha dichiarato lo stato di emergenza nel Paese alle prese con un'ondata di violenza legata alla droga, e ha disposto la mobilitazione della polizia e dell'esercito in strada. "Con decorrenza istantanea - ha detto il presidente in un messaggio in diretta tv - le forze armate e la polizia si faranno sentire con la forza nelle strade perché abbiamo decretato lo stato di emergenza sul territorio nazionale".

