Covid: India, 13.050 casi, cifra più bassa da 231 giorni

(ANSA) - NEW DELHI, 19 OTT - L'India ha contato oggi 13.050 nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore, il dato più basso da 231 giorni: lo fa sapere in un comunicato il ministero alla Salute di Delhi.

Anche il numero totale dei positivi attivi è il più basso da marzo 2020: 183.118. La campagna di vaccinazione nazionale prosegue a ritmo serrato, e ha quasi raggiunto il miliardi di dosi somministrate, 986 milioni 700 mila.

Il 70 per cento degli indiani, tuttavia, per ora, ha avuto solo la prima dose (ANSA).