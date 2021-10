Salvini, abbiamo più sindaci. Campagna è stata surreale

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Passiamo da 8 a 10: al momento il centrodestra ha più sindaci rispetto a 15 giorni fa". A dirlo è Matteo Salvini, leader della Lega commentando il risultato delle elezioni amministrative.

Parlando poi dei dati legati all'affluenza, l'ex ministro dell'Interno aggiunge: " Se uno viene eletto da una minoranza della minoranza è un problema non per un partito, ma per la democrazia". Infine, il leader della Lega torna sugli ultimi giorni di campagna elettorale bollandola come "surreale" e "passata ad inseguire i fascisti che sono solo sui libri di scuola". (ANSA).