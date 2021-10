Parità genere: Casellati, si deve fare di più

(ANSA) - BERGAMO, 18 OTT - "Sulla parità di genere ci sono segnali incoraggianti di un miglioramento della situazione ma, a mio parere, si può e si deve fare di più". Lo ha dichiarato la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, nel suo intervento di questa mattina all'apertura dell'anno accademico dell'Università di Bergamo. "C'è ancora in Italia un disequilibrio tra la percentuale di donne laureate e quelle di ricercatrici in posizioni apicali. Una barriera invisibile e ingiusta che - ha aggiunto -, a causa di una cultura antiquata, impedisce alle donne di ottenere, in base al merito, i giusti avanzamenti di carriera. (ANSA).