Michetti fa auguri a Gualtieri. Noi abbiamo dato il massimo

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Faccio gli auguri al sindaco, perchè Roma è la cosa più importante, credo che abbiamo dato il massimo e in queste condizioni abbiamo fatto ciò che si poteva". Sono le prime parole di Enrico Michetti, candidato del centrodestra al comune di Roma che in una conferenza al suo comitato elettorale commenta il dato della Capitale e la sconfitta contro Roberto Gualtieri.

Michetti ringrazia gli elettori e "i partiti che mi hanno sostenuto: spero che in futuro il clima si più sereno". (ANSA).