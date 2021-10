Centrosinistra in vantaggio a Roma e Torino.Ex aequo Trieste

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Centrosinistra in vantaggio a Roma e Torino mentre a Trieste, i primi dati, evidenziano un testa a testa tra il il sindaco uscente di centrodestra Roberto Dipiazza e Francesco Russo.E' quanto emerge dai primi Exit poll sui tre capoluoghi di Regione. Nella Capitale Roberto Gualtieri, secondo il primo Exit poll della Rai raggiunge una forchetta tra il 59- 63% mentre lo sfidante del centrodestra Enrico Michetti è tra il 37- 41%.

Nel capoluogo piemontese secondo il primo Exit poll della Rai Stefano Lo Russo (centrosinistra) si attesta tra il 56-60% mentre Paolo Damilano (centrodestra) si attesta tra il 40-44%.

Parità, secondo l'exit poll della Rai, a Trieste tra il sindaco uscente di centrodestra Roberto Dipiazza e Francesco Russo.

Entrambi si attestano tra il 48 e il 52%.

Anche in base ai primi Instant quorum di Sky, nella Capitale Roberto Gualtieri è in vantaggio su Enrico Michetti: per l'ex ministro del Tesoro la forchetta è tra il 58 e il 62%, mentre Enrico Michetti ha il 38-42%. In base al primo Instant Quorum/youTrend per SkyTg24, al ballottaggio per le comunali a Torino il candidato Stefano Lo Russo (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 53-57%, mentre Paolo Damilano (centrodestra) ha il 43-47%. (ANSA).