C.destra in vantaggio a Trieste. Roma e Torino al c.sinistra

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Le proiezioni confermano i dati degli Exit poll per Roma e Torino con il centrosinistra in vantaggio, mentre a Trieste il candidato e sindaco uscente del centrodestra Roberto Dipiazza è in vantaggio con 51,2% sul candidato di centrosinistra Francesco Russo 48,8% in base alla proiezione Opinio Italia per la Rai. Nel capoluogo piemontese invece Stefano Lo Russo del centrosinistra è in testa con il 59,2%, mentre il candidato del centrodestra Paolo Damilano è al 40,8%. A Roma, secondo la proiezione Rai, Roberto Gualtieri è al 59,1% Mentre lo sfidante del centrodestra Enrico Michetti è 40,9% (ANSA).