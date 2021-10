++ Ballottaggi: oggi ha votato il 33,32%, -6% ++

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - E' del 33,32% l'affluenza alle urne rilevata alle 23 per il turno di ballottaggio nei 63 Comuni centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia). Al primo turno alla stessa ora aveva votato il 39,86%. Dunque l'affluenza in questa prima giornata di ballottaggi segnala un calo di oltre 6 punti percentuali rispetto all'affluenza alla chiusura della prima giornata di voto al primo turno, due settimane fa. (ANSA).