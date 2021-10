Gb: ultimo gossip sulla regina, i medici le vietano i Martini

(ANSA) - LONDRA, 16 OTT - Niente più bicchierini di alcolici per la regina Elisabetta, a cominciare dall'amato Martini che da una vita - a quanto si racconta - ella ama di tanto in tanto sorseggiare a fine giornata. A "ordinarlo" sarebbero stati i medici di corte, secondo l'ultimo gossip di terza mano messo in circolazione da Vanity Fair nei giorni scorsi e ripreso poi da tabloid e giornali britannici, Daily Mail in testa.

Stando alle solite fonti anonime citate dalla commentatrice di 'rumor' reali di Vanity Fair, Katie Nicholl, la raccomandazione è stata fatta a tutela della salute della sovrana - tutto sommato buona, tenuto conto dei suoi 95 anni suonati - in vista di una stagione piena di rinnovati impegni pubblici post emergenza Covid: impegni già ripresi a discreto ritmo in queste settimane e destinati a proseguire con la presenza di Sua Maestà alla conferenza internazionale sul clima CoP26 di Glasgow, a presidenza britannica, d'inizio novembre.

Per arrivare poi a quelli che condurranno fino alle celebrazioni del 2022 del cosiddetto Giubileo di Platino: il 70esimo anniversario dall'ascesa al trono di Elisabetta II.

"Le è stato detto di rinunciare a bere il suo bicchierino serale, che di solito è un Martini", ha scritto Nicholl citando la testimonianza di presunti "amici" di casa Windsor. "In realtà non è un gran problema - ha aggiunto la commentatrice - poiché (la regina) non è certo una gran bevitrice. Ma mi sembra un filo ingiusto che, a questo stadio della sua vita, ella debba rinunciare a uno dei suoi pochi piaceri" voluttuari.

A dar credito all'anedottica reale, sua madre, la popolare Queen Mum, morta a quasi 102 anni nel 2002, pare abbia continuato a inanellare i suoi cocktail preferiti, gin and tonic in primis, fin quasi alla fine dei propri giorni. (ANSA).