Mattarella, magistratura necessita di rigenerazione etica

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Occorre impegnarsi per assicurare la credibilità della Magistratura che, per essere riconosciuta da tutti i cittadini, ha bisogno di un profondo processo riformatore ed anche di una rigenerazione etica e culturale".Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una lettera al presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia per il convegno 'Le ragioni del diritto'. (ANSA).