Hit parade, Salmo ancora senza rivali

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Album, singoli, vinili: senza rivali Salmo, che anche questa settimana domina tutte le classifiche, secondo Fimi-Gfk, con l'ultimo lavoro, 'Flop', in cui riflette sul tema del fallimento e dell'incubo della ricerca della fama a tutti i costi, mescolando rap, rock, pop ed elettronica. Alle spalle dell'artista si conferma Blanco con il suo disco d'esordio, 'Blu celeste', mentre risale sul terzo gradino del podio (dalla 66/a posizione di una settimana fa) 'Il cielo contromano su Giove', album di debutto di Deddy, giovane rivelazione di Amici 20.

In una top ten senza scossoni, seguono - perdendo una posizione - Rkomi con 'Taxi Driver', Madame con l'album omonimo, i Pinguini Tattici Nucleari con 'Ahia'. Stabili al settimo posto i Maneskin, con 'Teatro d'Ira - Vol. 1', freschi del lancio del nuovo singolo, 'Mammamia', che è sesto nella relativa classifica. Chiudono Sangiovanni con l'album che porta il suo nome, il rapper statunitense Lil Nas X con 'Montero' e Sfera Ebbasta con 'Famoso', da 47 settimane in classifica, che guadagna cinque posizioni ed è decimo. Solo in 15/a posizione la prima new entry, 'Ho cambiato tante cose', il nuovo album di inediti dei Tiromancino, sesto nelle vendite tra i vinili. Tra i singoli, alle spalle di 'Kumite' di Salmo troviamo Blanco con 'Blu celeste' e 'Mi fai impazzire' (con Sfera Ebbasta), poi un'altra collaborazione, 'Tu mi hai capito', di Madame e Sfera Ebbasta, e ancora Blanco con 'Notti in bianco'.

Tra i vinili resistono alle spalle di Salmo gli eterni Pink Floyd con 'The Dark Side of the Moon' e Franco Battiato con 'La voce del padrone'. (ANSA).