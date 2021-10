Comunali: Letta fiducioso, rovesciato svantaggio iniziale

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - "Siamo molto fiduciosi, abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale, non solo qui ma in tutta Italia". A due giorno dai ballottaggi è questo l'umore del segretario del Pd, Enrico Letta, a Torino per sostenere il candidato sindaco per il centrosinistra Stefano Lo Russo.

"Abbiamo iniziato con grande impegno e al ballottaggio la fiducia cresce. I nostri candidati hanno fatto bene - aggiunge Letta - Si è dimostrato che il ruolo dei candidati e la campagna sul terreno hanno rovesciato le tendenze: eravamo partiti in svantaggio da molte parti e l'abbiamo rovesciata". (ANSA).