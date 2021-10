Comunali: Letta, centrodestra la smetta col vittimismo

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - "C'è stata una valanga di vittimismo in questi ultimi giorni da parte della destra che francamente è bene che cessi, perché è un vittimismo assolutamente eccessivo". Così il segretario del Pd Enrico Letta, a Torino per sostenere il candidato sindaco Stefano Lo Russo. "Noi abbiamo fatto una campagna elettorale in cui non abbiamo mai insultato nessuno - sottolinea -, siamo sempre stati sui temi, sempre parlato a favore, sempre parlando delle proposte, quindi devo dire anche basta a questo vittimismo che è arrivato a dei livelli un po' eccessivi". (ANSA).