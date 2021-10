Bruxelles su tweet Jansa, antisemitismo non ha posto in Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 15 OTT - "La posizione della Commissione Ue sull'antisemitismo è molto chiara: l'antisemitismo non ha posto nell'Unione europea. Come avete potuto leggere nella nostra strategia" contro l'antisemitismo "esso rappresenta una minaccia non solo per le comunità ebraiche, ma anche per le società nel loro insieme". Lo ha detto un portavoce dell'Esecutivo europeo, commentando il tweet del premier sloveno Janez Jansa, attualmente presidente di turno della Ue, in cui ha definito alcuni europarlamentari dei 'burattini' di George Soros, uomo d'affari ungherese sopravvissuto all'Olocausto ed oggetto di teorie complottiste antisemite. (ANSA).