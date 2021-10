Afghanistan: esplosioni in moschea Kandahar, almeno 16 morti

(ANSA) - KANDAHAR, 15 OTT - Almeno 16 persone sono state uccise e 32 ferite per le esplosioni, che sarebbero state tre, che hanno colpito una moschea sciita di Kandahar in Afghanistan durante la preghiera del venerdì. Lo ha reso noto un portavoce dell'ospedale dove sono state condotte le vittime. La causa delle esplosioni non è stata immediatamente identificata ma è arrivata esattamente una settimana dopo un attentato suicida contro i fedeli sciiti nella città settentrionale di Kunduz, rivendicato dall'Isis. (ANSA).