Torna Ballando, Coletta "un cast che sorprenderà"

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "E' uno show che ogni anno riesce ad essere contemporaneo, rinnovandosi. Il cast ci sorprenderà: i protagonisti hanno un'anima bella e avranno l'occasione per raccontarsi. Ballando è un'operazione anche umana, una prova di verità perché mette in campo la dimensione del corpo, che come il pensiero vuole agire, vuole esprimersi. La danza è libertà, un'espressione più di ogni altra forma d'arte che ci libera anche da tutte le costrizioni sociali, ideologiche, identitarie, e mette davvero in campo una liberazione, quasi, dal senso di colpa". Parola del direttore di Rai1 Stefano Coletta nel corso della presentazione all'Auditorium Rai di Roma della sedicesima edizione di Ballando con le Stelle, ai nastri di partenza.

Sabato 16 ottobre, in prima serata, Milly Carlucci, con accanto il braccio destro Paolo Belli, darà nuovamente il via al talent show per aspiranti ballerini vip.

Tredici nuovi concorrenti sono pronti a scendere in pista per sottoporsi alle "critiche" della giuria (Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto), dei commentatori a bordo pista Maria Grazia Bruzzone e Alberto Matano, quella del popolo capitanata da Rossella Erra con Alessandra Mussolini, la scorsa edizione concorrente.

Sabrina Salerno ballerà con Samuel Peron; Fabio Galante con Giada Lini; Morgan con Alessandra Tripoli; Valeria Fabrizi con Giordano Filippo; Federico Fashion Style con Anastasia Kuzmina; Andrea Iannone con Lucrezia Lando; Bianca Gascoigne con Simone Di Pasquale; Mietta con Maykel Fonts; Al Bano con Oxana Lebedew (al momento infortunata ma non per colpa del cantante di Cellino che Carlucci, dice, ha incontrato in aeroporto pur di averlo nello show); Alvise Rigo con Tove Villfor; Arisa con Vito Coppola; Memo Remigi con Maria Ermachkova; Valerio Rossi Albertini con Sara Di Vaira.

Per Milly, "Ballando è una storia di passione che a noi piace raccontare. Queste sono storie di rinascita. Si rinasce ballerini e si scoprono tante cose. Compresa la passione per il ballo che non è facile, ma ti scatena emozioni indimenticabili.

Qualche cosa di unico". Ballerino per una notte della prima puntata, Pippo Baudo: "Quante cose ha inventato Pippo", sottolinea Carlucci. (ANSA).