Riforme: D'Incà, voto 18enni per Senato è realtà

"L'estensione del voto ai 18enni anche per le elezioni dei rappresentanti del Senato è una realtà. Ieri, 13 ottobre 2021, è scaduto il termine per la presentazione delle firme per un eventuale referendum confermativo che non sarà necessario indire". Così, in un post, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Inca commenta la scadenza del termine per la presentazione di un referendum confermativo sulla legge per estendere il voto ai 18enni, cosa che consente, a partire da oggi, al Presidente Mattarella di promulgare la legge.