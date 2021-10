Putin, Cina non ha bisogno dell'uso della forza con Taiwan

(ANSA) - PECHINO, 14 OTT - La Cina "non ha bisogno di usare la forza" per la desiderata "riunificazione" con Taiwan.

Il presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista alla Cnbc, ha citato i recenti commenti del presidente Xi Jinping che suggeriscono la possibilità di una riunificazione pacifica e la "filosofia dello stato" di Pechino che non vi è minaccia di scontro militare. "Penso che la Cina non abbia bisogno di usare la forza: è un'enorme economia potente e, in termini di parità di acquisto, è la numero uno al mondo davanti agli Usa.

Aumentando questo potenziale economico è in grado di realizzare i suoi obiettivi nazionali. Non vedo alcuna minaccia". (ANSA).