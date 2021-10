Green pass: Rosato (Iv), il Porto di Trieste deve funzionare

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Non facciamoci del male. Il porto di Trieste è uno dei scali marittimi più importanti del nostro Paese. Abbiamo lavorato molto in questi anni, tutti assieme per il suo rilancio, per la realizzazione di nuovi moli e piattaforme logistiche. E oggi grazie al lavoro del presidente Zeno D'Agostino Trieste è un punto di riferimento anche per la Baviera e l'est Europa. Non mettiamo a repentaglio tutti questi sforzi: il porto deve funzionare". Così sui social il Presidente di Italia Viva e Vicepresidente della Camera dei Deputati Ettore Rosato. "Abbiamo messo a disposizione tutti gli strumenti per consentire ai lavoratori domani di essere regolarmente in servizio. Pensiamo al nostro Paese che - aggiunge - si sta rimettendo in piedi da una crisi terribile". (ANSA).