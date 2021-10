Via libera definitivo del Senato al decreto sulle elezioni

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Via libera definitivo dall'assemblea del Senato al disegno di legge di conversione del decreto legge sulle modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021, varato dal governo in vista delle elezioni amministrative, regionali e suppletive che si sono svolte e sono ancora in corso di svolgimento questo autunno. Il provvedimento, che disciplina l'esercizio del voto in relazione ai rischi di contagio da Covid, diventa legge con 190 sì, 12 no e 22 astenuti. (ANSA).