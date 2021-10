Salvini, preoccupato per Paese chiesto incontro a Draghi

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Io sono preoccupato ho chiesto un incontro a Draghi perchè il paese non va lontano. Il 30 ottobre Roma è sulle tv di tutto il mondo con il G20 e noi come ci presentiamo. Non possiamo fallir,e però se non fermiamo un disadattato con braccialetto elettronico io sono preoccupato".

Così il leader della Lega Matteo Salvini. (ANSA).