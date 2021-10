Dl imprese: ok del Senato con 207 sì, passa a Camera

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Via libera dall'Aula del Senato, con fiducia, al ddl di conversione in legge del decreto in materia di crisi d'impresa e di giustizia con 207 sì, 36 no e un astenuto. Il provvedimento, in scadenza il 23 ottobre passa all'esame della Camera. (ANSA).