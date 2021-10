Ddl Zan: Pd-5S-Leu-Iv chiedono ripresa discussione al Senato

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "Abbiamo già anticipato che nella prossima conferenza dei capigruppo, prevista martedì 19 ottobre alle 15, porteremo la richiesta di calendarizzazione del disegno di legge Zan, per continuare la discussione". A dirlo, il capogruppo del M5s al Senato, Ettore Licheri al termine della conferenza dei capigruppo e precisando che è richiesta comune di M5s, Pd, Leu e Italia viva "Per correttezza devo dire che su questo non c'è stata opposizione - ha aggiunto Simona Malpezzi, presidente dei senatori Dem, accanto a Licheri - Non c'è un braccio di ferro ma mi pare di poter dire che c'è l'accordo a chiudere la discussione generale". (ANSA).