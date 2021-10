Usa: media, Harry e Meghan non andranno a tributo per Diana

(ANSA) - NEW YORK, 11 OTT - Harry e Meghan non andranno nel Regno Unito per partecipare ad un tributo alla defunta principessa Diana. Lo rivelano alcuni media americani citando proprie fonti. L'evento, organizzato dal principe William, avrebbe dovuto essere in coincidenza con la presentazione della statua di Diana lo scorso luglio a Kensington Palace. In quell'occasione Harry era presente. Il tributo fu rimandato a causa del Covid.

"Non è in programma per Harry e Meghan - ha detto la fonte - andare nel Regno Unito per un evento privato per donatori".

Saranno invece presenti molte celebrità come Elton John, amico di vecchia data di Diana, membri della famiglia Spenser e donatori che hanno contribuito al finanziamento della statua".

(ANSA).