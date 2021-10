Green pass: Pd presenta mozione per scioglimento Fn

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Il Pd ha presentato al Senato una mozione in cui impegna il Governo "a dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e alla conseguente normativa vigente, adottando i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana".

"Ci auguriamo che tutte le forze politiche autenticamente democratiche la sottoscrivano", hanno sottolineato le presidenti dei gruppi Dem di Senato e Camera, Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, aggiungendo che chiederanno che il documento venga calendarizzata al più presto in aula.

Un'altra mozione simile è stata presentata dai senatori Riccardo Nencini (Psi) e Davide Faraone, capogruppo di Italia viva. (ANSA).