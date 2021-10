Covid: casi Gb tornano a 40.000, ma calano morti e ricoveri

(ANSA) - LONDRA, 11 OTT - Nuova impennata di contagi da Covid nel Regno Unito, dove nelle ultime 24 ore sono stati conteggiati 40.224 casi, il numero più alto dal 27 settembre, quando ne erano stati registrati oltre 40.800. Calano invece i morti - oggi indicati a quota 28, anche se su questo dato pesa come di consueto a inizio settimana la raccolta ritardata di parte delle statistiche riferite al weekend, che vengono poi sommate nei giorni successivi - e continua a contrarsi il totale delle persone ricoverate negli ospedali con sintomi seri: ridiscese al momento a circa 6700 nell'intera isola.

Si tratta di cifre che confermano l'efficacia attribuita ai vaccini in un Paese nel quale la quota delle persone dai 12 anni in su immunizzate con doppia dose è attestata ora attorno all'80%; mentre oltre un sesto dei pazienti ricoverati per Covid è ora composto secondo il servizio sanitario nazionale da donne incinte non vaccinate. Sale intanto a oltre un terzo la somma degli over 80 già immunizzati con una terza dose di rinforzo.

