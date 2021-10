Repubblica ceca: secondo giorno di elezioni parlamentari

(ANSA) - PRAGA, 09 OTT - Sono aperti da questa mattina alle 8.00 i seggi elettorali nella Repubblica ceca per la seconda giornata delle elezioni parlamentari.

Gli elettori sono chiamati alle urne per scegliere i 200 deputati del Parlamento e il premier per i prossimi 4 anni. Il favorito è Andrej Babis e il suo movimento Ano (Azione del cittadino scontento). A sfidarlo sono due coalizioni di opposizione: i socioliberali Pirati, Sindaci e Indipendenti (Pirstan) e l'alleanza conservatrice Spolu formata dai conservatori Civici democratici (Ods), dai liberali Top 09 e dai Cristiano-democratici (Kdu-Csl).

Ieri lïaffluenza alle urne è stata tra il 20% e il 40% e in alcune circoscrizioni fino al 50%. Oggi i seggi si chiudono alle ore 14, i risultati saranno noti in serata. (ANSA).