Repubblica Ceca: chiusi i seggi, l'affluenza raggiunge il 70%

(ANSA) - PRAGA, 09 OTT - Si sono chiusi alle 14 i seggi elettorali in tutte le 14 regioni della Repubblica ceca, dove oggi e ieri circa 8,5 milioni di aventi diritto sono stati chiamati alle urne per scegliere i 200 deputati del Parlamento per i prossimi 4 anni. In lizza ci sono 22 partiti, movimenti e coalizioni con oltre 5.000 candidati. In testa ai sondaggi pre-elettorali c'è il movimento Ano (Azione del cittadino scontento) del premier Andrej Babis, seguito da due coalizioni di opposizione: i social-liberali Pirati, Sindaci e Indipendenti (PirStan), e la coalizione Spolu, formata da liberali e conservatori di centrodestra (Civici democratici, Top 09, Cristiano democratici Kdu-Csl). L'affluenza alle urne in alcuni luoghi ha raggiunto il 70%. (ANSA).