Afghanistan, oggi primo incontro Usa-talebani dopo ritiro

(ANSA) - WASHINGTON, 08 OTT - Una delegazione Usa terrà delle discussioni oggi e domani a Doha con i rappresentanti dei talebani, per la prima volta dopo il ritiro dall'Afghanistan. Lo ha annunciato il Dipartimento di Stato americano.

Gli Stati Uniti hanno mantenuto i contatti con i nuovi governanti dell'Afghanistan dopo la presa di Kabul ad agosto, ma questo sarà il primo incontro che si terrà di persona. "Faremo pressione affinché i talebani rispettino i diritti di tutti gli afghani, comprese le donne e le ragazze, e formino un governo inclusivo con un ampio sostegno", ha affermato un portavoce del dipartimento Usa. "Poiché l'Afghanistan deve affrontare la possibilità di una grave recessione economica e di una crisi umanitaria, faremo pressioni anche affinché i talebani concedano alle agenzie umanitarie il libero accesso alle aree in difficoltà", ha aggiunto la fonte. L'incontro di Doha non significa in alcun modo che gli Stati Uniti riconoscono il regime talebano in Afghanistan, ha tenuto a precisare il Dipartimento di Stato americano. "Continuiamo a dire chiaramente che tutta la legittimità deve essere guadagnata attraverso le azioni dei talebani", ha detto il portavoce. (ANSA).