Ocse, accordo su minimum tax, 'vince multilateralismo'

(ANSA) - PARIGI, 08 OTT - Il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann, annuncia l'accordo sulla minimum tax. "Questo renderà il nostro regime fiscale internazionale più equo e più efficace", sottolinea l'alto responsabile in un tweet, aggiungendo che si tratta di "una grande vittoria per un multilaterallismo efficace e equilibrato".

"136 dei 140 membri del Quadro Inclusivo Ocse/G20 - scrive Cormann in una serie di tweet pubblicati nel tardo pomeriggio - aderiscono all'accordo per riformare il nostro sistema fiscale internazionale e renderlo piu giusto e affinché possa funzionare meglio". Si tratta di "tutti i Paesi del G20, tutti i Paesi dell'Ue e tutti i Paesi dell'Ocse", precisa l'australiano numero uno dell'Ocse, aggiungendo che "questo renderà il nostro regime fiscale internazionale più equo e più efficace. Una grande vittoria per un multilateralismo efficace ed equilibrato". E ancora: "Si tratta di un accordo di grande portata che garantisce che il nostro sistema fiscale internazionale si adatti ad un'economia globale digitale". "Adesso - conclude Cormann - dobbiamo lavorare con diligenza per garantire l'attuazione effettiva di questa riforma maggiore". (ANSA).