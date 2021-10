Muratov, il Nobel è per Novaya Gazeta e giornalisti uccisi

(ANSA) - MOSCA, 08 OTT - Dmitri Muratov ha dedicato il Premio Nobel per la Pace al giornale da lui diretto, Novaya Gazeta, e ai sei giornalisti della testata che sono stati uccisi. Lo riporta la Tass. "Vi dirò questo: non è merito mio. E' Novaya Gazeta. Sono quelli che sono morti difendendo il diritto delle persone alla libertà di parola. Siccome loro non sono con noi, probabilmente hanno deciso che sia io a dirlo a tutti", ha detto Muratov alla Tass. (ANSA).